Лица Победы. Василий Самодуров: Личным примером смелости воодушевлял подчиненных

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Самодуров Василий Павлович, 1924 года рождения

Из наградного листа:

«В зимних и весенних наступательных боях 1945 года лейтенант Самодуров проявил личную смелость, решительность и стойкость в бою. Он во время боев большинство времени находился в боевых порядках батальона и обеспечивал выполнение боевых задач.

В боях по расширению плацдарма на реке Одер за населенный пункт Тантов 24 апреля 1945 года был смертельно ранен командир батальона, и заместитель командира батальона по политчасти лейтенант Самодуров смело принял командование батальоном на себя и продолжал выполнение боевой задачи. При подходе к населенному пункту Шенфельд батальон был контратакован превосходящими силами противника. Лейтенант Самодуров умело организовал отражение контратаки, смелыми и решительными действиями опрокинул противника и ворвался в населенный пункт.

В последний боях лейтенант Самодуров сумел обеспечить выполнение боевых задач батальоном. Он сам лично находился в боевых порядках, своим личным примером смелости и стойкости воодушевлял подчиненных. Батальон под командованием лейтенанта Самодурова участвовал в овладении городом Пренцлау.

За время боев с 23.04.1945 года по 2 мая 1945 года батальон уничтожил до 50 солдат и офицеров противника, захватил в плен до 60 солдат, уничтожил 8 огневых точек, захватил свыше 30 автомашин. Батальон своими действиями способствовал успешному выполнению боевых задач полком в целом. Полк нанес противнику большой урон в живой силе и технике.

За проявленное мужество и отвагу награжден орденом Отечественной войны II степени».

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