Гиннесс не сподобился: рекорд по коллективному рисованию грудью в Уфе перенесен

Сегодня, 7 марта, в Уфе представили социальный проект «Mamma Mia». На нем была представлена фотовыставка «Я женщина», продажа женской одежды, а также аукцион картин, которые нарисовала своей грудью модель Сания Тимасова, ведущая в последнее время активную общественную деятельность.

Ранее ожидалось, что на сегодняшнем мероприятии будет поставлен рекорд, в рамках которого женщины будут рисовать грудью. Однако этого не произошло. Как выяснилось, рекорд отложен на неопределенное время. По уточненным данным, причиной отмены стало отсутствие представителей оргкомитета Книги рекордов Гиннесса, которые не смогли прибыть в Уфу.