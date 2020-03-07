250 особенных девочек съехались на «Бал маленьких принцесс» в Уфу
7 марта, 18:27ОбществоТатьяна МайороваФото: glavarb.ru
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Мероприятия прошло в столице республики во второй раз.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 7 марта, в театре оперы и балета в Уфе прошел второй «Бал маленьких принцесс». Это большое благотворительное мероприятие проводится для детей с ограниченными возможностями здоровья с прошлого года под патронажем супруги главы Башкирии Каринэ Хабировой.
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В этом году на бал приглашены 250 девочек со всей республики. Веселиться девочкам помогали артисты оперного театра и студенты хореографического колледжа.
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Участниц бала сопровождали кавалеры в форме — студенты Уфимского юридического института.
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На бал приехал также глава Башкирии Радий Хабиров.
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Гостям показали спектакль «Летучий корабль» в Греческом зале, а затем грянул грандиозный бал. В конце мероприятия каждая «принцесса» получила памятные подарки.
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