В Уфимском районе Башкирии ликвидировали свалку около памятника природы
Сегодня, 13:33ОбществоНаталья Кузнецова
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Прокуратура Уфимского района добилась ликвидации несанкционированной свалки площадью 10 га. Она образовалась вблизи лесопадки, которая входит в памятник природы "Защитные насаждения Уфимского опытного поля".
Как следует из сообщения прокуратуры Башкирии, администрация Уфимского района не утилизировала свалку и не принимала мер по сбору и обезвреживанию отходов. По этой причине прокуратура обратилась в суд.
- Уфимский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, - говорится в сообщении надзорного ведомство. - Верховный суд республики утвердил данное решение.
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