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В Уфимском районе Башкирии ликвидировали свалку около памятника природы
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В Уфимском районе Башкирии ликвидировали свалку около памятника природы

Сегодня, 13:33ОбществоНаталья Кузнецова
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