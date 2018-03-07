В Башкирии на выходных ожидается до -25

Синоптики Башгидромета рассказали, какой погоды ждать в ближайшие три дня. Сегодня, 7 марта, днем ожидается до -8,-13°.

В четверг, 8 марта, ночью температура воздуха ночью -15,-20°, при прояснениях до -25°, днем -6,-11°. Ночью местами небольшой снег, днем по республике небольшой снег, местами до умеренного, слабая метель.