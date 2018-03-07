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Правительство Башкирии пересмотрело плату за незаконный улов рыбы
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Правительство Башкирии пересмотрело плату за незаконный улов рыбы

Сегодня, 10:28Общество
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