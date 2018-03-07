Глава Башкирии лично поздравил с 8 Марта успешных женщин

Сегодня, 7 марта, в Конгресс-холле, в Уфе прошла встреча главы республики Рустэма Хамитова с 29 женщинами - министрами, руководителями предприятий, образовательных и медицинских учреждений, общественных организаций, индивидуальнымие предпринимателями.

Глава региона поздравил женщин с наступающим праздником и подчеркнул активную роль женщин в нынешней жизни, ведь они составляют 47 процентов от общего количества работающего населения Башкирии. Он особо отметил, что ключевыми в обществе должны быть моральные ценности, духовное содержание, справедливость.

- Человек - самое главное, всё во благо человека, - провозгласил глава Башкирии. - Мы должны еще раз посмотреть варианты оказания социальной помощи на принципах адресности, на принципах справедливости. Не должно быть так, чтобы богатые богатели, а бедные беднели — это один из главных вызовов в нашем обществе. Общество атомизируется: во главе угла — доход, успех, деньги, а моральные ценности отходят на второй, третий план. Это проблема любой рыночной экономики. Мы должны этому сопротивляться.

Глава республики рассказал о плане мероприятий, принятом в рамках Года семьи, уточнив, что необходимо помогать многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, развивать и поддерживать традиции благотворительности, больше внимания уделять подросткам.

Судя по его речи, повышенное внимание в 2018 году должно уделяться созданию условий для мам маленьких детей.

- Мы много строим. Стараемся закрыть любые проблемные участки, связанные с возведением не только детских садов, но и яслей. У нас принята программа, в ближайшие годы будет построено значительное количество детских дошкольных учреждений, которые рассчитаны на прием детишек от полутора до трех лет. Это следующий большой шаг, чтобы снять нагрузку с семей, с мам, которые до трех лет вынуждены находиться дома, - пообещал глава республики.

Затем присутствующие на встрече женщины поделились своими интересными новостями и полезными предложениями.

Директор Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева Олия Вильданова поделилась информацией о том, что за последнее время в колледже поставлены пять полноценных балетных спектаклей.

Вопросы развития одаренных детей подняла и представитель Сибая — директор Центра детского творчества Альфия Валитова, предложив создать в Зауралье детский технопарк.

Пожелание о расширении корпусов прозвучало из уст главного врача Республиканского психоневрологического санатория для детей с родителями «Акбузат» Гульшат Имаевой.