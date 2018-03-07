Благодаря «Деловым линиям» подарки к 8 Марта приедут вовремя

По информации АКИТ, примерно 40 миллионов жителей России увлекаются онлайн-шоппингом. Как пишут «Известия», в пиковые периоды объемы продаж увеличиваются в среднем на 20% и больше. Однако при покупках в Сети возникают некоторые сложности. Так, бывает трудно рассчитать точную дату доставки. В особенности перед праздниками сроки доставки покупок значительно возрастают.

В подобных ситуациях выручают услуги транспортных компаний. Компании-лидеры давно предлагают магазинам в Интернете свои услуги. При этом бизнес может сосредоточиться на своем развитии, а функцию доставки отдать на аутсорсинг.

Но справиться с большими объемами грузов способны только крупные транспортные компании, владеющие огромным автопарком и широкой географией доставки. В последние годы признанным лидером в этой сфере является ГК «Деловые линии». В сегменте сборных перевозок компания является крупнейшим предприятием, предлагающим транспортно-логистические услуги. Более 26% рынка принадлежит этому перевозчику. В парке компании насчитывается более четырех тысяч машин. Важно, что в ГК «Деловые линии» не используются автомобили, которые эксплуатировались больше трех лет.

Показатели сохранности грузов и своевременности доставки у «Деловых линий» превышают 99%. В своей деятельности предприятие использует современные информационные технологии. Например, это инструменты API и модули расчета стоимости доставки на базе порталов Bitrix.

Все это означает, что сетевые магазины могут с легкостью встроить скрипт расчета стоимости на свой интернет-ресурс. Тем самым посетители смогут быстро рассчитать стоимость доставки конкретного товара.

ГК «Деловые линии», будучи одной из старейших транспортных компаний России, много внимания уделяет логистике. Например, выстраивание маршрутов осуществляется с учетом пробок и ремонта дорог. Система полностью автоматизирована, что исключает влияние человеческого фактора.