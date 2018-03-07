Башкирия заняла 28 место по количеству салонов красоты

1 магазин парфюмерии, косметики или 1 салон красоты на 2350 жителей Башкирии. Столько же в Ульяновской области и в Республике Дагестан.

Такую интересную статистику приводит компания Marketing Logic в преддверии главного женского праздника 8 марта. Компания проанализировала индустрию красоты России и выяснила, что меньше и реже своей красотой обеспокоены жительницы Еврейского автономного округа: там 1 магазин или салон красоты приходится на каждые 4710 жителей.