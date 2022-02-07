Жители Ишимбая в соцсетях высказались об увольнении фельдшеров из бастующей ЦРБ

Не помогут Вам, ребята, ни СК, ни прокуратура, ни трудовая инспекция. Никто. Если бы помогали, не было бы вовсе такой ситуации априори. Посадили бы уже всех кто реально по факту виноват, до этой запущенной ситуации... Если эта история реально соответствует действительности. И все бы получали зп и бригад бы хватало и люди боролись за рабочее место. Тут нужны люди повыше, серьёзная адвокатура, серьезная проверка независимых сильных людей, допустим из московского основного минздрава. И я знаю о чем пишу... и это печально. Хорошие, шаристые ребята уходят…Валдис Смок