В Уфе многодетный отец с коляской еле увернулся от глыбы снега, которая упала с крыши

На видео, которое появилось в соцсетях сегодня, 7 февраля, указано, что запись камеры видеонаблюдения была сделана в уфимской Черниковке, по адресу улица Комарова, 8.
На кадрах видно как мужчина в окружении троих детей, один из которых настолько мал, что еще передвигается в коляске, буквально чудом уворачивается от схода снега сам и спасает своих детей.
Тем временем в соцсетях появляется все больше постов, в которых горожане показывают какие сосульки они заметили около своих домов. Также жалуются они и на то, что на их сообщения о сосульках никто не отреагировал.