В Уфе многодетный отец с коляской еле увернулся от глыбы снега, которая упала с крыши

Видеозапись того, как несколько снежных глыб едва не упали на мужчину с тремя детьми появилась в соцсетях 7 февраля.

На видео, которое появилось в соцсетях сегодня, 7 февраля, указано, что запись камеры видеонаблюдения была сделана в уфимской Черниковке, по адресу улица Комарова, 8. На кадрах видно как мужчина в окружении троих детей, один из которых настолько мал, что еще передвигается в коляске, буквально чудом уворачивается от схода снега сам и спасает своих детей. Тем временем в соцсетях появляется все больше постов, в которых горожане показывают какие сосульки они заметили около своих домов. Также жалуются они и на то, что на их сообщения о сосульках никто не отреагировал.

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