В Уфе 14 февраля на мосту-вставке запустят четырехполосное движение в тестовом режиме

В Уфе 14 февраля на мосту-вставке запустят четырехполосное движение в тестовом режиме
В Уфе 14 февраля на мосту-вставке запустят четырехполосное движение в тестовом режиме
Сегодня, 16:27ОбществоАнастасия Денисенко
На мосту-вставке будут размечены новые полосы - две для грузового транспорта и две для легкового.

Мост-вставка через реку Белая будет открыт в тестовом режиме с 14 февраля. Две средние полосы будут сужены до 3,5 метров каждая, а полосы по краям будут расширены до четырех метров, специально под крупногабаритный транспорт. Известно, что новая разметка появится уже в конце текущей недели.

Напомним, что торжественное открытие моста-вставки состоялось 1 ноября. На церемонии присутствовали все первые лица Башкирии, а Хабиров тогда заявил, что "впереди еще много работы". Буквально через несколько дней после открытия сначала закрылась одна полоса из-за демонтажных работ - тогда необходимо было снять временные конструкции.

Фото:ИА Башинформ

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