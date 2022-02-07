В РФ могут дать право всеми способами защищать свой дом

В РФ могут дать право всеми способами защищать свой дом
В РФ могут дать право всеми способами защищать свой дом
Сегодня, 15:08ОбществоФото: pxhere.com
В правительство и Верховный суд РФ направлен законопроект, предоставляющий россиянам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что никто не вправе нарушать важнейшее конституционное право граждан на неприкосновенность жилища, передает iz.ru.

При этом в России сейчас гражданин, защищая себя и своих близких, должен оценивать степень опасности насилия или угрозы. То есть он ограничен пределами необходимой обороны, тогда как злоумышленники могут делать все что угодно. В документе приводится статистика, согласно которой в стране за убийство или причинение тяжкого вреда здоровью при самообороне осуждены более 300 человек, а оправданы только двое.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы