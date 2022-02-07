Увольнения из Ишимбайской ЦРБ, французские пчеловоды и COVID. Итоги дня в Башкирии

Утро начинается не с кофе, а с “денежных новостей”, так в Башкирии средняя зарплата оказалась в два с половиной раза больше минимальной. Средняя зарплата в Башкирии составила 40 400 рублей, при этом самые низкие зарплаты едва ли доходят до прожиточного минимума, который в текущем году в Башкирии составляет 10 397 рублей. Хотя МРОТ никто не отменял и он в Башкирии в 2022 году установлен в размере 16 тысяч рублей.
Медицинских новостей 7 февраля, как и всегда по понедельникам, было много, но самой неожиданной и необычной из них стала новость о том, что в Башкирии священнослужителей научат оказывать первую медицинскую помощь. На тренинге будут теоретические и практические занятия. Желающим научиться этим важным навыкам нужно обратиться в любую местную мечеть.
Дальнейшие медицинские новости были обычными, но от этого не менее интересными. Так сегодня в Башкирии впервые с начала пандемии зафиксировали более 2 тысяч больных COVID-19 в сутки. Также сегодня стало известно о том, что в Башкирии коронавирусом больны 10 496 школьников. Обнародовали сегодня и количество вакцинированных школьников, цифры внутри. Завершим медицинский блок новостей на приятной ноте, власти Башкирии заявили об улучшении ситуации с очередями в поликлиниках. По словам министра здравоохранении республики Максима Забелина, обстановка в поликлиниках стала гораздо лучше, чем неделю назад.
Отдельно от общемедицинских новостей напомним о событиях, которые стремительно развиваются вокруг итальянской забастовки в Ишимбайской ЦРБ. Еще вчера стало известно о том, что фельдшеров отделения скорой помощи в Ишимбае, которые также являются активными членами профсоюза “Действие” уволили по крайне интересным причинам. В Минздраве эти причины назвали и пообещали выяснить, законны ли увольнения медиков. А следом одна из уволенных фельдшеров рассказала как ее увольнение и его причины видятся ей. Ну а Mkset изучил, что об увольнении медиков думают сами ишимбайцы.
Сегодня свой день рождения отмечал первый президент Башкирии Муртаза Рахимов. Радий Хабиров на оперативке в правительстве поздравил Муртазу Рахимова с 88-летием и пожелал ему крепкого здоровья. А еще на оперативке Радий Хабиров дал Алану Марзаеву указание повысить плату за капремонт в Башкирии, но не пугайтесь, выяснилось, что цены поднимутся не для граждан.
Следующим информационным блоком стали события, которые развиваются вокруг качества воздуха и количества выбросов в южном промузле Башкирии. Так в Салавате и Стерлитамаке выявили превышение ПДК вредных веществ. Вторая новость повествовала о том, что «Газпром нефтехим Салават» получил судебный иск о возможной приостановке своей работы. Росприроднадзор встретится с предприятием в суде уже 17 февраля.
Важное для уфимцев – в Уфе 14 февраля на мосту-вставке запустят четырехполосное движение в тестовом режиме. В материале показываем как горожане будут въезжать в Уфу и выезжать из нее.
Протестуют не только медики, так в Башкирии прошел народный сход против прихода в республику французских пчеловодов. Между прочим тоже в Ишимбайском районе.