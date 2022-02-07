Санкт-Петербургский горный университет будут мотивировать молодых ученых

Санкт-Петербургский горный университет дает возможность успевающим аспирантам зарабатывать 40 — 80 тысяч рублей в месяц в зависимости от соблюдения индивидуального графика работ по подготовке диссертации. В случае защиты кандидатской в установленный срок аспирант получит разовую выплату в размере 300 тысяч рублей.

Как сообщает rg.ru, в рамках мер материальной поддержки молодых ученых горный университет также представляет льготный жилищный сертификат и ежемесячную прибавку к заработной плате до 30% в течение первых трех лет работы. На это могут рассчитывать кандидаты наук после подписания трудового договора с вузом. «Подготовка научно-педагогических кадров элитарного класса, адаптированных к современным реалиям, — одна из приоритетных задач, которые стоят перед высшими учебными заведениями», — подчеркнул ректор горного университета Владимир Литвиненко. Он отметил, что от способностей молодых ученых создавать конкурентоспособные наукоемкие продукты зависит экономика России. Поэтому, заявил Литвиненко, важно заниматься мотивацией молодых людей заниматься наукой, распространять знания о современных технологиях, совершенствовать инфраструктуру, получать научные результаты и внедрять их в производство. В прошлом году горный университет обновил и создал 32 лаборатории, которые вошли в состав шести крупных научных центров мирового уровня. Рост качества научно-образовательной среды позволил повысить число исследований и точность измерений, которые проводятся в ходе изысканий.

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