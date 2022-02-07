Ректор Ухтинского ГТУ Руслан Агиней: Мы за комплексный подход

В пресс-центре «Комсомольской правды» прошел круглый стол с участием ректора Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) Руслана Агинея. На нем региональные и федеральные эксперты обсудили задачи системы среднего профессионального образования в Республике Коми.

Как отметила и. о. министра образования, науки и молодежной политики региона Наталья Якимова, сейчас в Коми создана вариативная сеть учреждений среднего профессионального образования, состоящая из 32 техникумов и колледжей, пишет kp.ru. В системе проходят обучение 19 тысяч человек по 141 специальности, свыше половины из которых входят в список самых востребованных профессий республики. Ежегодно список пополняется еще 2-5 новыми направлениями. Большую работу в этой сфере проводит ректор Ухтинского государственного технического университета Руслан Агиней. В вузе уже запустили программу переподготовки студентов со средним профессиональным образованием в области переработки нефти и газа, рассчитанную на 2,5 года. Также в УГТУ открывается новая химико-технологическая кафедра. На ней учащиеся смогут получить специальности в области нефте- и газопереработки. На первых этапах - общие знания о дисциплине, а в дальнейшем - практические навыки. Для этого вузу необходимо закупить специальное оборудование, лаборатории и программные средства. Он также отметил, что выпускные экзамены должны быть практическими, чтобы студенты смогли уже на этом этапе показать свои навыки и привлечь внимание работодателя. Как отметил Агиней, если студенты не проходят обучение на современном оборудовании, фактически это закрывает им дорогу в профессию. Поэтому важно вкладываться в систему среднего профессионального образования. Стоит отметить, что сейчас молодые люди от 15 до 34 лет активно мигрируют из Республики Коми в другие регионы. 32% таких трудовых мигрантов - квалифицированные рабочие. «От 65 до 85% наших выпускников (в зависимости от специальности) устраиваются работать по профессии, эта доля год от года растет. Из них примерно 94% остаются работать в Республике Коми. Мы видим решение проблемы в комплексном подходе. Регион прилагает большие усилия по созданию условий для экономического роста, создаются новые производства, расширяются уже существующие. Муниципалитеты благодаря тесной связи с отраслевыми гигантами создают комфортную для жизни городскую среду. Университеты же решают вопрос насыщения кадрами экономики региона и являются центрами культурного роста. Мы работаем в тесной связке на одну общую цель, и только так мы сможем повысить привлекательность жизни в нашей родной республике», - сказал Агиней.

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