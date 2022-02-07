Радий Хабиров поздравил Муртазу Рахимова с 88-летием и пожелал ему крепкого здоровья

7 февраля день рождения у Муртазы Губайдулловича, нашего первого президента республики. Утром мы его поздравляли. Самое главное Муртазе Губайдулловичу крепкого здоровья, 88 лет исполняется. Не знаю как вам, я чем дальше эти тяжелые для становления нашей республики, я понимаю какой это сложный и ответственный период был. И то что такой человек был во главе нашей республики во многом определило дальнейшее развитие.Радий Хабиров