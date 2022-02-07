Перевозчик ИП Искалин потребовал с мэрии Уфы 3,5 млн рублей за отмену маршрута № 298

О понесенных убытках и о предложении Искалина возместить ему понесенные в размере почти 3,5 млн рублей убытки сообщил представитель перевозчика 7 февраля.

Документ из которого следует, что частный перевозчик, ранее осуществлявший в Уфе перевозки по нескольким крайне востребованным маршрутам, потребовал от городской мэрии возместить ему понесенные из-за отмены маршрутов убытки оказался в распоряжении Mkset сегодня, 7 февраля. В претензионном письме, которые подготовил юрист перевозчика, сказано, что перевозчик от выполнения своих обязанностей по выполнению его водителями маршрута не отказывался, несмотря на то, что в мэрии считают иначе. также в письме сказано, что ИП Искалин попросту не мог осуществляь перевозки по той причине, что администрация города в установленные сроки не выдала ему маршрутные листы на маршруты. В письме содержится и сообщение о том, что если бы Искалин отправлял автобусы на маршрут без данных документов это бы являлось прямым нарушением закона. Озвучен в претензионном письме и размер компенсации убытков, которые предприниматель не по своей воле понес из-за вынужденного простоя. Они по мнению перевозчика составили 3 471 417 рублей. Однако важно отметить, что данное письмо это не судебный иск, а лишь претензионное письмо. Таким образом перевозчик пытается урегулировать конфликт между мэрией и перевозчиком в досудебном порядке. При этом в письме отмечается, что если мирным путем решить данный вопрос не выйдет, то неисключено, что перевозчик обратиться уже в суд. Конфликт частного перевозчика с городской мэрией, а именно с ее транспортным управлением в Уфе продолжается уже достаточно долгое время. Перевозчик и его водители в надежде на правосудие обращались и к Александру Бастрыкину, главе федерального следкома, и в прокуратуру и в Федеральную антимонопольную службу, однако на сегодняшний день искомого результата, то есть возвращения перевозчику городских маршрутов так и не добились. Последним известием по данной теме была новость о том, что Арбитражный суд Башкирии не вернул ИП Искалин свидетельства на маршруты № 272 и 298, оставив в в силе наложенные ранее по требованию мэрии обеспечительные меры.

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