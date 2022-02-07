Хабиров заявил, что заболеваемость коронавирусом в Башкирии еще не достигла пика

Хабиров заявил, что заболеваемость коронавирусом в Башкирии еще не достигла пика
Хабиров заявил, что заболеваемость коронавирусом в Башкирии еще не достигла пика
Сегодня, 12:40ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
О том, что пик заболеваемости коронавирусной инфекции еще не пройден глава Башкирии сообщил на оперативке в правительстве Башкирии 7 февраля.

Радий Хабиров напомнил об оперативном штабе, который прошел 4 февраля. Глава Башкирии напомнил о том, что там были приняты все необходимые решения. В ходе оперштаба также обсуждался высокий уровень заболеваемости среди детей и рассказал об открытии нескольких детских коронавирусных отделений.

В целом ситуация непростая, мы общаемся с коллегами из Роспотребнадзора, с наукой и сказать, что мы добрались до пика, мы не можем, придется работать в таких условиях.Радий Хабиров

Также Радий Хабиров попросил всех беречь себя и соблюдать все те требования, которые “мы для себя принимаем”.

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