Глава Башкирии сообщил о возможном запуске поезда Казань-Уфа

Глава Башкирии сообщил о возможном запуске поезда Казань-Уфа
Глава Башкирии сообщил о возможном запуске поезда Казань-Уфа
Сегодня, 12:30ОбществоАнастасия Денисенко
Радий Хабиров сообщил о возможном запуске нового поезда по маршруту Казань-Уфа, об этом он рассказал сегодня, 7 февраля, на своем оперативном совещании.

Глава республики сообщил, что проект с новым поездом обсуждался еще 31 января и было принято решение украсить этот состав национальным орнаментом. Отдельно он выразил благодарность коллегам с РЖД.

Также Хабиров напомнил и про уже существующий экспресс Уфа-Приютово. Он призвал мэра Уфы Сергея Грекова и главу Белебея Азату Олеговичу контролировать ситуацию с автобусами, которых ждут люди, доезжающие до Приютово.

- Вам нужно посмотреть, когда приходит электичка в Приютово. Все-таки 4 вагона приходит, довольно много людей. Часть людей разъезжаются кто куда, нужно чтобы все автобусы были подобраны. Чтобы людям было удобно разъезжаться, - сообщил Хабиров.

31 января о планах запуска поезда между столицами двух республик рассказал на совещании начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. Он рассказал о том, что вслед за стартом Восточного и Западного экспрессов, вполне вероятно появление и еще одного железнодорожного маршрута, который соединит Уфу и Казань.

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