Число зарегистрировавшихся на Югорский лыжный марафон превысило 1000

С начала регистрации на IX Югорский лыжный марафон, который организован при поддержке банка “Открытие”, менее чем за три недели зарегистрировались уже более 1000 человек. В 2021 году на это потребовалось больше времени.

Организаторы надеются, что в 2022 году в лыжной гонке примут участие свыше 4000 человек, а марафон привлечет внимание звезд лыжного спорта, российского и мирового. В данный момент максимальное количество участников зарегистрировались на дистанцию 50 км свободным стилем: свыше 400 человек. Еще 240 и 250 участников заявились на дистанции 5 и 25 км свободным стилем соответственно. Дистанция в 50 км классическим стилем – новая для Югорского лыжного марафона, она не так популярна среди спортсменов: на нее сейчас зарегистрировались 150 лыжников. Об этом пишет muksun.fm. В 2022 году гонка состоится в два этапа. 8 апреля спортсмены преодолеют дистанцию в 50 км классическим стилем, а 9 апреля пройдет масс-старт свободным стилем. Стать участниками марафона уже выразили желание лыжники из 34 российских субъектов, а также представители Казахстана и Словакии. В 2021 году участниками марафона стали представители 46 российских субъектов, лыжники из Казахстана, Молдовы, Латвии и США. Организаторы оценивают, что при условии сохранения текущей динамики Югорский лыжный марафон этого года может побить рекорд в истории по числу участников и преодолеть планку в 4000 лыжников. В прошлом году участниками марафона стали свыше 2800 человек. По словам Виталия Мосунова, управляющего Западно-Сибирским филиалом банка “Открытие”, марафон активно развивается, из года в год возрастает его популярность, о чем свидетельствуют и темпы по регистрации на участие в забеге, и подтверждения от звезд мирового лыжного спорта. “Официальными лицами марафона уже согласились стать двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, ныне выступающий на Олимпиаде в Пекине, а также олимпийский чемпион Игр в Сочи Александр Легков. Ждем подтверждения участия от других прославленных спортсменов”, – сообщил он. Югорский лыжный марафон проводят в Ханты-Мансийске с 2013 года правительство ХМАО - Югры, АУ “ЮграМегаСпорт”, Федерация лыжных гонок ХМАО - Югры при партнерстве с банком “Открытие”. В 2022 году марафон пройдет с 8 по 9 апреля. Зарегистрироваться на соревнования можно на сайте ugraloppet.ru. Участвовать в марафоне можно бесплатно. Обязательно нужно предъявить сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 либо ПЦР-тест с отрицательным результатом, который сделан не ранее чем за 48 часов до получения стартового номера. Информационный партнер Югорского лыжного марафона - 2022 – медиахолдинг 1MI.

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