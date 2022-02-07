Более 80% жителей Башкирии берут кредиты онлайн

Доля потребительских кредитов, выданных через интернет, превысила 80%. Такие данные представили аналитики Сбербанка за 2021 год по Республике Башкортостан. С каждым годом этот показатель растет. Например, в 2020 году в Сбербанк Онлайн было оформлено 70% кредитов, а в 2019 году — только 50%.

Увеличивается и спрос на потребительское кредитование. За прошлый год Сбербанк выдал в Башкирии 388 тысяч кредитов, в 2020 — 251 тысячу. Общая сумма предоставленных займов превысила 79 млрд рублей, по сравнению с 2020 годом показатель увеличился на 26 млрд. В целом портфель потребительских кредитов Сбербанка в регионе составляет почти 89 млрд рублей, увеличившись за год на 22%. Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка: «Пандемия сформировала у нас новые привычки. Теперь многие жители региона предпочитают пользоваться самыми популярными финансовыми услугами через интернет. И если 2020 год заставил экстренно привыкать к дистанционным каналам обслуживания, то 2021-й — только укрепил новую модель клиентского поведения. При этом отделения Сбербанка постепенно становятся местом для оформления более сложных продуктов и услуг и расширяют перечень нефинансовых сервисов. Например, во многих наших офисах можно забрать заказ из интернет-магазина, получить и отправить посылку». Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка: «Брать кредиты онлайн очень удобно – не нужно посещать офисы Сбера, операцию можно совершить со смартфона в несколько кликов. В период пандемии это стало особенно актуальным – оформлять услуги удаленно стало еще и более безопасно, а потому нет ничего удивительно в росте доли онлайн-кредитования». Более подробную информацию о потребительских кредитах можно узнать на сайте www.sberbank.ru в разделе «Частным клиентам».

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