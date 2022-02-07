Более 80% жителей Башкирии берут кредиты онлайн

Увеличивается и спрос на потребительское кредитование. За прошлый год Сбербанк выдал в Башкирии 388 тысяч кредитов, в 2020 — 251 тысячу. Общая сумма предоставленных займов превысила 79 млрд рублей, по сравнению с 2020 годом показатель увеличился на 26 млрд. В целом портфель потребительских кредитов Сбербанка в регионе составляет почти 89 млрд рублей, увеличившись за год на 22%.
Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:
«Пандемия сформировала у нас новые привычки. Теперь многие жители региона предпочитают пользоваться самыми популярными финансовыми услугами через интернет. И если 2020 год заставил экстренно привыкать к дистанционным каналам обслуживания, то 2021-й — только укрепил новую модель клиентского поведения. При этом отделения Сбербанка постепенно становятся местом для оформления более сложных продуктов и услуг и расширяют перечень нефинансовых сервисов. Например, во многих наших офисах можно забрать заказ из интернет-магазина, получить и отправить посылку».
Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка:
«Брать кредиты онлайн очень удобно – не нужно посещать офисы Сбера, операцию можно совершить со смартфона в несколько кликов. В период пандемии это стало особенно актуальным – оформлять услуги удаленно стало еще и более безопасно, а потому нет ничего удивительно в росте доли онлайн-кредитования».
Более подробную информацию о потребительских кредитах можно узнать на сайте www.sberbank.ru в разделе «Частным клиентам».