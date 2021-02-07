Здание Центра управления республикой в Уфе будет достроено весной

Здание Центра управления республикой в Уфе будет достроено весной

Вчера, 16:09ОбществоКарина МамаеваPhoto: Facebook
Сегодня, 7 февраля, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров проинспектировал ход работ на площадке строительства Центра управления республикой. Он отметил, что уже в марте власти планируют запустить здание в работу.

По словам премьер-министра, несмотря на то что стройка проходит на Южном склоне, где имеются грунтовые трещины, благодаря технологиям удалось избежать опасности обвалов. Сейчас работы по укреплению уже завершены.

Также Андрей Назаров упомянул создание специальной платформы для поступления обращений жителей. По его словам, местные жители заметят результативность ЦУРа уже весной.

— Там будет группироваться и обрабатываться информация по 11 блокам. В их числе – ЖКХ, ТКО, благоустройство, транспорт, здравоохранение, дороги, экономическая аналитика и так далее, — отметил он.

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