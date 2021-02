Мэрия Уфы выступила с разъяснениями по поводу строительства нового кладбища. Как сообщили в администрации города, на сегодняшний день от жителей поселков Максимовка и Тимашево все еще продолжают поступать жалобы по вопросу местоположения кладбища.

В мэрии Уфы отметили, что беспокоиться не стоит, так как планируемое место для строительства кладбища находится в промышленной зоне, еще дальше от поселков, чем существующее Северное кладбище. — Расстояние до жилой зоны поселка Тимашево составляет более 3,5 км, до поселка Максимовка – более 4-х км, — отметили в мэрии. Также в администрации Уфы успокоили жителей предупредив о том, что новое кладбище не сможет повлиять на качество питьевой воды, так как поселки подключены к другому водозабору.

