В Башкирии на комплексный ремонт подъездов из регионального бюджета было выделено более 222 миллионов рублей. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в своих социальных сетях.

По словам Радия Хабирова, в этом году планируется отремонтировать 306 подъездов в 112 домах. В Уфе ремонт будет произведен в 95 домах, а именно в 260 подъездах. Собственники жилья на проведенных собраниях утвердили проекты ремонтов. — В столице в 31 подъезде уже приступили к подготовке строительно-монтажных работ. Всего с начала реализации программы по комплексному ремонту подъездов за два года отремонтировали 6181 подъезд в 2069 домах, — отметил Хабиров.

