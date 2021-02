Накануне, 6 февраля, в селе Красный ключ Нуримановского района заблудилась пара лыжников. Девушка с парнем застали во время прогулки непогоду. Началась метель, и они не смогли вернуться назад. Об этом сообщает Госкомитет по ЧС.

Ребятам удалось дозвониться до службы спасения. К счастью, их быстро нашли и сопроводили до поселка, где они оставили машину. Несмотря на то, что молодые люди замерзли, в медицинской помощи они не нуждались. Госкомитет по ЧС напоминает, что перед прогулкой стоит зарядить свой телефон и подобрать теплую и удобную одежду. Во время прогулок по лесу спасатели рекомендуют двигаться в одном направлении до ближайшей дороги или тропинки.

