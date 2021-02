В Башкирии начало недели будет морозным. Об этом сообщили в Башгидрометцентре. Так, сегодня, 7 февраля, ночью похолодает до -20,-25 градусов, днем температура воздуха будет держаться на уровне -14,-19 градусов. Вероятнее всего выпадет снег, в дорогах снежные заносы, гололед.

В понедельник в республике станет еще холоднее. Температура воздуха местами опуститься до -30 градусов. Днем ожидается до -19,-24 градусов. На дорогах гололед, ожидаются осадки в виде снега. Холоднее всего станет во вторник. Днем выпадет небольшой снег, на дорогах в республике будет по-прежнему скользко. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -24,-29 градусов, при прояснениях до -34 градусов, днем -20,-25°.

