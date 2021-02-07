Российские пенсионеры смогут получить новые выплаты и льготы

В этом случае пенсионеру дадут выплату 508 руб. на ежемесячной основе. Также можно рассчитывать на скидку в 50% на оплату услуг ЖКХ. Каждый квартал таким пенсионерам будут давать по 591 рублю в качестве компенсации расходов на покупку твердого топлива. Наконец, ветеранам полагаются льготные путевки в санатории и центры социальной реабилитации.