Российские пенсионеры смогут получить новые выплаты и льготы

Российские пенсионеры смогут получить новые выплаты и льготы

Вчера, 23:36ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Речь идет о категории пенсионеров, у которых есть звание «Ветеран труда».

Часть российских пенсионеров, у которых размер пенсии не превышает уровня в 20 тысяч рублей, смогут получить денежную выплату и различные льготы. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Речь идет о пенсионерах, у которых есть звание «Ветеран труда». Согласно законодательству, такие пенсионеры обладают правом на получение различных преференций со стороны государства. При этом «подарки» могут быть как федеральными, так и региональными.

Практика показывает, что на региональном уровне льготы могут быть более существенными. Например, в Нижегородской области существует местный закон, по которому обладателям ветеранского звания полагаются различные бонусы. Важно, чтобы ежемесячный доход пенсионера был не более 20 тыс. руб.

В этом случае пенсионеру дадут выплату 508 руб. на ежемесячной основе. Также можно рассчитывать на скидку в 50% на оплату услуг ЖКХ. Каждый квартал таким пенсионерам будут давать по 591 рублю в качестве компенсации расходов на покупку твердого топлива. Наконец, ветеранам полагаются льготные путевки в санатории и центры социальной реабилитации.

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