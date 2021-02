Российские пенсионеры смогут получить новые выплаты и льготы

Речь идет о категории пенсионеров, у которых есть звание «Ветеран труда».

Часть российских пенсионеров, у которых размер пенсии не превышает уровня в 20 тысяч рублей, смогут получить денежную выплату и различные льготы. Об этом сообщает PRIMPRESS. Речь идет о пенсионерах, у которых есть звание «Ветеран труда». Согласно законодательству, такие пенсионеры обладают правом на получение различных преференций со стороны государства. При этом «подарки» могут быть как федеральными, так и региональными. Практика показывает, что на региональном уровне льготы могут быть более существенными. Например, в Нижегородской области существует местный закон, по которому обладателям ветеранского звания полагаются различные бонусы. Важно, чтобы ежемесячный доход пенсионера был не более 20 тыс. руб. В этом случае пенсионеру дадут выплату 508 руб. на ежемесячной основе. Также можно рассчитывать на скидку в 50% на оплату услуг ЖКХ. Каждый квартал таким пенсионерам будут давать по 591 рублю в качестве компенсации расходов на покупку твердого топлива. Наконец, ветеранам полагаются льготные путевки в санатории и центры социальной реабилитации.

