Сегодня, 7 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров поделился с подписчиками в социальных сетях своим воскресным занятием. В свой выходной день он решил посетить контактный зоопарк.

— К общению готов. Контактный зоопарк в ТЦ «Башкортостан». Всем хорошего воскресенья, — подписал он фото с милым животным. Напомним, не так давно супруга Радия Хабирова Каринэ родила сына. Супруги решили назвать сына Тимер, что значит «железный». Радий Хабиров также сказал, что «все дети республики — его дети», а также поблагодарил за поздравления.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter