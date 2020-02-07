В России собираются упростить процедуру получения гражданства

Кроме этого пункта может быть снижен срок непрерывного проживания на территории Российской Федерации, сейчас это 5 лет. Также может быть упрощен пункт о подтверждении источника средств существования, пишет телеграм-канал «Мейстер».

В правительстве поясняют такие радикальные упрощения необходимостью исправления демографической ситуации. Ее хотят улучшить путем возвращения в Россию миллионов соотечественников, живущих за рубежом.

Впрочем, раздача паспортов всем желающим еще не означает, что они все бросят и поедут в Россию. Для желающих переселиться надо создавать условия – программы адаптации, рабочие места. Ну а отказ от подтверждения доходов может привлечь тех, кто живет по ту сторону закона.