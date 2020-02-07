Смертельное партнерство с Михаилом и Александром Сутягинскими

Сутягинские построили дорогие, но убыточные заводы «Биохим» и «Силициум». Финансировались проекты БТА Банком и Банком развития Казахстана. За этим последовала попытка заказного убийства Михаила Гаркушкина. Александра Сутягинского должны были лишить свободы на 12 лет. Но судья изменила меру пресечения на условный срок, после чего оказалась замешанной в деле о коррупции, сообщают «Новые известия».

Белоконь познакомился с Александром Сутягинским в 1989 году. Они совместно занимались коммерческой деятельностью. Вскоре у них появился новый деловой партнер — Юрий Королев. Они зарегистрировали организацию СКБ (аббревиатура из первых букв фамилий). Сотрудничество Королева с металлургами начало приносить большой доход. Партнеры открыли кафе, телеканал и банк. С СКБ вскоре начал сотрудничать товарищ Сутягинского Михаил Гаркушкин, который решал вопросы по перегонке автомобилей с правоохранителями.

Несмотря на то что в бизнесе появлялись все новые партнеры, некоторые начали прекращать сотрудничество. Белоконь уверен: это случалось из-за того, что Сутягинский часто ввязывался в рискованные проекты. Королев тоже планировал прекратить сотрудничество, однако выйти из бизнеса и открыть свое дело он не успел. В 2002 году его застрелили.

Гаркушкин тоже стал уходить из партнерства и даже готов был взять на себя долг Сутягинского в 100 миллионов долларов.

Белоконь перестал доверять братьям после смерти Королева. Кроме этого, один из Сутягинских заказал убийство Гаркушкина.

Очень показательной также была ситуация с Андреем Третьяковым, которому пришлось участвовать в выводе средств из филиала БТА банка в Москве. Сейчас Сутягинские требуют экстрадиции Третьякова, переживая, что он начнет давать против них показания. Но о связанных с ними делах могут рассказать и другие бывшие партнеры братьев. Поэтому Белоконь считает, что тоже может подвергаться преследованиям с их стороны.

Подполковник МВД в отставке Рустам Мирзабаев отметил, что необходимо продолжить расследование дела об убийстве Королева. По его мнению, преступление связано с разделением крупного бизнеса. Про дело Гаркушкина он узнал, уже будучи в отставке. Бывшие коллеги рассказали ему о деталях преступлений, почерк которых очень похож.