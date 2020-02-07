«Северный поток – 2» планируют запустить в сентябре 2020 года

Датчане требуют, чтобы российские суда, которые «Газпром» собирается задействовать для строительства, были оснащены системой динамического позиционирования. Она предназначена для автоматическое реагирование на различные факторы (волны, ветер) и удержания корабля на месте. Датская сторона мотивирует требование тем, что дно балтийского моря усеяно неразорвавшимися бомбами и снарядами времен 2 мировой. ДС должна уберечь корабль и донное оборудование от случайного взрыва.

У России есть только один корабль, оснащенный подобной системой, это «Академик Черский», который сейчас работает по контракту в рамках проекта «Сахалин – 3». Можно использовать две наши трубоукладочные баржи «Фортуну» и «Дефендер», но они не имеют системы динамического позиционирования.

Впрочем, выход кажется найден. Эксперты считают, что баржи могут работать в тандеме с кораблями, оснащенными ДС. «Фортуна» может быть объединена с якореразведчиком Kamara, «Дефендер» с судном Mustang. Nord Stream 2 AG еще в начале января отправила в Датское агентство по охране экологии этот вариант, чтобы там дополнили разрешение, выданное в октябре.