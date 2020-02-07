«Северный поток – 2» планируют запустить в сентябре 2020 года
В настоящее время Nord Stream 2 AG и датское энергетическое агентство обсуждают возможные варианты завершения прокладки труб. Речь идет о разрешениях, необходимых для того, чтобы работу закончили российские корабли.
Датчане требуют, чтобы российские суда, которые «Газпром» собирается задействовать для строительства, были оснащены системой динамического позиционирования. Она предназначена для автоматическое реагирование на различные факторы (волны, ветер) и удержания корабля на месте. Датская сторона мотивирует требование тем, что дно балтийского моря усеяно неразорвавшимися бомбами и снарядами времен 2 мировой. ДС должна уберечь корабль и донное оборудование от случайного взрыва.
У России есть только один корабль, оснащенный подобной системой, это «Академик Черский», который сейчас работает по контракту в рамках проекта «Сахалин – 3». Можно использовать две наши трубоукладочные баржи «Фортуну» и «Дефендер», но они не имеют системы динамического позиционирования.
Впрочем, выход кажется найден. Эксперты считают, что баржи могут работать в тандеме с кораблями, оснащенными ДС. «Фортуна» может быть объединена с якореразведчиком Kamara, «Дефендер» с судном Mustang. Nord Stream 2 AG еще в начале января отправила в Датское агентство по охране экологии этот вариант, чтобы там дополнили разрешение, выданное в октябре.
Как сообщает oilcapital.ru, разрешение могут выдать в марте. Учитывая, что тандемная схема позволяет прокладывать до 1,5 километров подводного трубопровода в день, можно высчитать примерное время окончания работ. Если датчане не будут чинить препятствий, то СП-2 может начать работу в сентябре 2020 года.