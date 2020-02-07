«Роскосмос» успешно вывел на орбиту 34 британских спутника связи

По информации российского космического ведомства ракета стартовала в ночь с 6 на 7 февраля. Запланированные процедуры прошли в штатном режиме. Все аппараты спутниковой связи были выведены на целевые орбиты.

OneWeb – британская разработка, предназначенная для подачи высокоскоростного спутникового интернета потребителям. Первые спутники были запущены 28 февраля прошлого года. Всего система будет состоять из 18 плоскостей, каждая из которых будет содержать 36 спутников связи, сообщает rns.online.