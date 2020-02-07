Роскачество призвало родителей ограничить доступ детей к онлайн-играм

Искривление позвоночника, потеря зрения, заболевание компьютерным артритом – вот далеко не все последствия, которые могут наступить из-за чрезмерного увлечения онлайн-играми. Кроме этого у детей злоупотребляющих ими наблюдаются нарушения сна, агрессивность, снижается успеваемость, сообщает rns.online

Еще одна опасность – так называемый донат (покупка игровой валюты или предметов за реальные деньги). Некоторые дети знают платежные реквизиты родителей и могут воспользоваться их средствами для покупок в игре.