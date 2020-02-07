Роскачество призвало родителей ограничить доступ детей к онлайн-играм
В Роскачестве заявили, что онлайн-игры могут негативно сказаться на здоровье ребенка.
Искривление позвоночника, потеря зрения, заболевание компьютерным артритом – вот далеко не все последствия, которые могут наступить из-за чрезмерного увлечения онлайн-играми. Кроме этого у детей злоупотребляющих ими наблюдаются нарушения сна, агрессивность, снижается успеваемость, сообщает rns.online
Еще одна опасность – так называемый донат (покупка игровой валюты или предметов за реальные деньги). Некоторые дети знают платежные реквизиты родителей и могут воспользоваться их средствами для покупок в игре.
Специалисты Роскачества отмечают, что очень важно отличать игровую зависимость или бесцельное времяпровождение от желания стать профессиональным киберспортсменом. Также они подчеркивают, что для детей гораздо полезнее играть во что-то развивающее, помогающее улучшить навыки счета, чтения, усвоения иностранных языков. Однако большая часть школьников и дошкольников предпочитает деструктивные игры с жестоким сюжетом и асоциальным поведением. Часто ребенок переносит приобретенные в игре навыки в реальную жизнь.