Болей - не хочу: в Уфе все школы закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ

Сегодня, 7 февраля, администрация Уфы приняла решение объявить карантин во всех муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования с 10 по 16 февраля текущего года. В постановлении отмечено, что такое решение принято с целью предотвратить заболеваемость обучающихся ОРВИ и гриппом.

Уточняется, что образовательный процесс во всех школах в течение недели будет организован в дистанционной форме.