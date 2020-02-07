Болей - не хочу: в Уфе все школы закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ
Вчера, 18:52ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Такое решение принято в администрации Уфы.
Сегодня, 7 февраля, администрация Уфы приняла решение объявить карантин во всех муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования с 10 по 16 февраля текущего года. В постановлении отмечено, что такое решение принято с целью предотвратить заболеваемость обучающихся ОРВИ и гриппом.
Уточняется, что образовательный процесс во всех школах в течение недели будет организован в дистанционной форме.
Для девятиклассников, у которых на 12 февраля была запланирована ранее итоговая аттестация, данное мероприятие состоится, но только для тех учеников, которые не болели. Остальные могут быть освобождены от аттестации при наличии справки.
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