Александр Цыбульский рассказал, как в НАО будут выполнять планы президента

Александр Цыбульский отметил, что в НАО полностью поддерживают инициативы Владимира Путина, которые он выдвинул в послании к Федеральному собранию. Более того, в регионе действует программа «НАО-100», определяющая его развитие на ближайшие 10 лет. Примечательно то, что в ее создании участвовали жители округа, а это и есть тот прямой диалог, о котором говорил президент.

Как сообщает news.ru, от жителей поступило около 200 предложений, 100 из которых, получившие наибольшую поддержку при всенародном обсуждении, вошли в программу. Они будут реализованы к столетнему юбилею НАО, то есть к 2029 году.