Александр Цыбульский рассказал, как в НАО будут выполнять планы президента
Губернатор Ненецкого автономного округа рассказал о выполнении наказов президента, озвученных в послании к федеральному собранию. Также он поведал о выполнении региональной программы развития.
Александр Цыбульский отметил, что в НАО полностью поддерживают инициативы Владимира Путина, которые он выдвинул в послании к Федеральному собранию. Более того, в регионе действует программа «НАО-100», определяющая его развитие на ближайшие 10 лет. Примечательно то, что в ее создании участвовали жители округа, а это и есть тот прямой диалог, о котором говорил президент.
Как сообщает news.ru, от жителей поступило около 200 предложений, 100 из которых, получившие наибольшую поддержку при всенародном обсуждении, вошли в программу. Они будут реализованы к столетнему юбилею НАО, то есть к 2029 году.
Отмечается, что наибольший отклик у населения вызвали инициативы, связанные со здравоохранением, образованием, строительством социальных объектов и дорог, спортом и благоустройством. По словам Цыбульского, проект «НАО-100» должен стать дорожной картой, по которой будут идти национальные проекты в его регионе.