Журналист MKSET стал лауреатом конкурса ОНФ за материал о бездорожье в селе

Из нашей республики премии удостоились еще пять человек.

Корреспондент ИА Медиакорсеть Касым Еникеев стал лауреатом конкурса ОНФ «Правда и Справедливость» за материал «Как башкирское село оказалось в изоляции из-за поставок «Кроношпану». Журналист посетил деревню Сарва в Нуримановском районе Башкирии и попытался понять, почему 40 миллионов может не хватить на ремонт десятикилометровой грунтовки.

По словам председателя общественного совета Фонда ОНФ, депутата Госдумы Николая Будуева, в этом году на конкурс было отправлено рекордное количество работ.

- Этот конкурс стал беспрецедентным по числу присланных журналистами работ и количеству участников. Более 2,5 тыс. представителей СМИ затронули такие важные для жителей регионов вопросы, как ЖКХ, коррупция, формирование комфортной городской среды, ремонт дорог. Немало работ было посвящено теме волонтерства, экологии, финансовой грамотности людей и другим. Все лауреаты, а это 350 человек, будут награждены на площадке Медиафорума ОНФ и получат премии, - заявил Будуев.

Всего на конкурс журналистских работ было прислано более 5,5 тыс. заявок от 2,5 тыс. участников из всех регионов страны. Лидерами по числу заявок стали Свердловская (288), Челябинская (166) и Иркутская (150) области. Наибольшую активность проявили представители печатных СМИ (42%), телеканалов (23%) и интернет-изданий (20%).

Чаще всего участники конкурса посвящали свои материалы проблемам ЖКХ (14%), коррупции (12%), качеству услуг в социальной сфере (12%), дорог и безопасности дорожного движения (9%). Представители СМИ работали в жанрах новостных репортажей (52%) и журналистских расследований (48%).

Из нашей республики лауреатами стали Гульшат Валеева (ГТРК «Башкортостан»), Гюзель Ибрагимова (газета «Труд»), Эльвира Ибрагимова (РБК Башкортостан), Алия Тагирова («Вся Уфа»), Николай Чукаев («Октябрьский нефтяник»).