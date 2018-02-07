Вкладчики обанкротившихся банков в России пострадали от действий инсайдеров

В России набирает обороты скандал вокруг действий АСВ, которые оспаривают снятие денег со счетов обанкротившихся банков. Однако иски АСВ по защите прав вкладчиков нельзя трактовать однозначно, так как процедура направлена на уравнение прав всех жертв лопнувших банков, пишет «Московский комсомолец».

Часть вкладчиков обанкротившихся банков России намерены обратиться к президенту Путину с требованием повлиять на АСВ. Они считают, что Агентство по страхованию вкладов незаконно оспаривает вывод средств со счетов вкладчиков, который произошел незадолго до отзывов лицензий.

Ранее сообщалось, что Агентство подало несколько сотен исков к клиентам банков с требованием вернуть средства, выведенные со счетов. Скандал набирает обороты, АСВ обвиняют в покушении на частную собственность.

Однако есть и другая сторона медали – это десятки тысяч таких же вкладчиков и клиентов тех же самых банков, которые, однако, не обладали достаточной информацией, чтобы успеть забрать свои деньги со счетов. Фактически они оказались в неравных условиях с другими, более просвещенными клиентами.

МК сообщает о письмах представителей клиентов двух закрывшихся банков – ПАО «Интехбанк» и ПАО «Татфондбанк». Представители кредиторов – то есть бывших клиентов – этих организаций требуют, чтобы АСВ не пускало ситуацию на самотек и вернуло назад деньги, снятые со счетов незадолго до отзыва лицензий. По информации авторов обращения, те немногие клиенты, которые успели забрать деньги, с большой долей вероятности имели доступ к инсайдерской информации.

В пример можно привести ситуацию в «Татфондбанке». Около 400 клиентов прямо перед банкротством организации вывели со счетов 2 миллиарда рублей. Остальные кредиторы компании – а их около 12 тысяч – смогли потом получить не больше 15% от своих требований. То есть действия первой волны беглецов уменьшили размер «общего котла», из которого должны были получить свои деньги все клиенты.