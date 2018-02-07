В Башкирии за выплатой после рождения первенца обратились более 250 человек

Ежемесячная выплата на первого ребенка устанавливается в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе – 8892 рубля.

По ситуации на 6 февраля за консультацией по поводу получения социальной выплаты по случаю рождения (либо усыновления) в семье первенца в социальные службы обратились 257 человек и уже приняты 23 заявления о таких выплатах.

Такие данные озвучил заместитель министра семьи и труда Башкирии Юрий Мельников на заседании президиума правительства Башкирии вчера, 6 февраля.

Кстати, федеральный закон о ежемесячных выплатах по поводу появления в семье первенца вступил в сиу с 1 января. А на вчерашнем заседании были как раз утверждены правила расходования субвенций, предоставляемых бюджету Башкирии из федерального бюджета для обеспечения данной ежемесячной выплаты.

- Ежемесячная выплата на первого ребенка устанавливается в размере прожиточного минимума для детей, определенного в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой. Таким образом в Башкирии размер такой выплаты сейчас составит 8892 рубля, - рассказал Юрия Мельников. - В федеральном бюджете на осуществление переданных полномочий на 2018 год РБ предусмотрены средства в объеме 533,9 млн. рублей.