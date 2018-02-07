В Башкирии ветеранам боевых действий предоставят больше жилья

Об этом заявила заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Татьяна Глухова.

Сегодня в Уфе состоялось расширенное заседание Координационного Совета общественных организаций ветеранов боевых действий Республики Башкортостан. Оно прошло накануне 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана (15 февраля 1988 года завершился вывод войск – прим.).

На заседании выступила и заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Татьяна Глухова. Говоря о социальной поддержке ветеранов и инвалидов боевых действий, она заявила, что благодаря новым правилам в федеральном законе о бюджете будет увеличено в этом году количество жилья, выделяемого в этом году в Башкирии ветеранам и инвалидам боевых действий.

- Башкирии будет выделено порядка 40 миллионов рублей на эти цели, - сказала Татьяна Глухова. – По нашим подсчетам, этого достаточно для обеспечения жильем 60 человек.

В прошлом году, по словам Татьяны Глуховой, в Башкирии жилищные сертификаты получили 44 человека, в том числе 13 – ветераны боевых действий.