В Башкирии депутата осудили за незаконную вырубку леса на 770 тысяч рублей

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Суд назначил депутату условное лишение свободы.
53-летнему депутату совета Караидельского района осудили по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В 2016 году с Нуримановским лесхозом родственника обвиняемого заключила договор на рубку древесины, однако тот приказал спилить не только отмеченные деревья, но и соседние ели, березы, липы и пихты. Древесину вывезли на тракторы на погрузочную площадку.
Природе был нанесен ущерб на сумму более 770 тысяч рублей. Подсудимый вину в совершении преступления. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
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