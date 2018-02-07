В Башкирии депутата осудили за незаконную вырубку леса на 770 тысяч рублей

Суд назначил депутату условное лишение свободы.

53-летнему депутату совета Караидельского района осудили по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2016 году с Нуримановским лесхозом родственника обвиняемого заключила договор на рубку древесины, однако тот приказал спилить не только отмеченные деревья, но и соседние ели, березы, липы и пихты. Древесину вывезли на тракторы на погрузочную площадку.