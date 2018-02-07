Камиль Хамитов: Уфу люблю больше, чем Москву

Сын главы Башкирии Рустэма Хамитова Камиль в начале января был назначен исполняющим обязанности директора информационных технологий «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение». После назначения на новую должность он дал интервью нашему изданию.

- Камиль Рустэмович, новость о том, что вы перешли на работу в УМПО появилась на прошлой неделе и вызвала большой интерес. Многие СМИ написали об этом. Как вы отнеслись к этому?

- Меня, конечно, удивила такая бурная реакция в прессе. Я просто не привык к такому вниманию к себе. Тон всех этих заголовков, что сын главы республики получил такую должность - это громкое заявление, которое можно трактовать по-разному. Но ведь мне ее предложили, я не мечтал об этой должности и переезд в Уфу не планировал. Кстати, Рустэм Закиевич сначала был против, ну или по крайней мере не в восторге когда я ему рассказал про предложение моего руководителя.

- Почему?

- Наверно, он пытался уберечь меня от того, что про меня будут писать, меня будут критиковать, мне будут завидовать, что ко мне будет повышенный интерес. А это, кстати, действительно не очень приятно - жить под постоянным наблюдением. Но, может быть, я утрирую.

- Предложение поступило от ОДК?

- Нет, от "ОКБ им. А. Люльки" и "ОДК-УМПО". Я раньше работал в филиале в ОКБ имени А. Люльки над развитием системы управления жизненного цикла изделий в тесном сотрудничестве с "ОДК-УМПО" - задачи и проблемы были общими. Я отмечал, как идут некоторые дела и предлагал, как их можно решить, что улучшить. А потом… Как говорится, инициатива наказуема - раз такой умный, вот иди и решай.

- Вам на УМПО предложили интересные перспективы в плане карьерного роста?

- Я на УМПО пошел ради дела, и потому что бросил вызов самому себе. Кое-какие проекты по IT-части буксовали. А нам надо делать двигатели! Самые лучшие двигатели и лучше всех. Я решил, что наверняка я смогу решить проблемы по IT на заводе, так как набрался опыта, поработав в Москве, поэтому согласился. Неделю думал, взвесил все "за" и "против" и согласился переехать.

- В Москве все же больше возможностей, почему вы все-таки решили вернуться в Уфу?

- Каких возможностей? Москва - это огромный неудобный город. Уфа - маленькая и уютная. Мне она ближе по духу и родная. Это очень предсказуемый город в плане логистики и трафика. Я могу точно спланировать день и успеть минута в минуту, в Москве такого не получается. Потом я не успел к Москве прикипеть, я все-таки прожил там не так уж много, всего лет 10. В целом, я Уфу люблю больше, чем Москву.

- К исполнению обязанностей директора информационных технологий вы приступили 9 января. За это время успели понять, нравится ли вам новая работа или нет? Как вас встретил коллектив?

- В ОКБ им. А. Люльки я занимался практически тем же, но в меньшем масштабе. Не могу сказать, нравится или не нравится. Я просто выполняю свою работу в том, в чём хорошо разбираюсь и мне это интересно. Коллектив встретил меня хорошо. Со многими я был знаком ещё до перевода в УМПО, так что сразу включился в работу. Коллектив мне очень нравится, все грамотные и сильные специалисты и, судя по всему, отличные люди.

- Сейчас вы исполняющий обязанности директора. Когда вы избавитесь от "приставки" и.о.?

- Пока не знаю.

- А как это обычно происходит?

- Будет совет директоров в головной компании - ПАО "ОДК". Решение о том, останусь ли я на этой должности, должны принять они. Когда это произойдёт, через месяц-два-год, я не знаю.

- Камиль Рустэмович, говорят, что вам предложили заработную в размере более 500 тыс. рублей в месяц? Это правда? Если не секрет, какую заработную плату вам предложили?

- Неправда. 500 тысяч рублей - это слишком круто даже для московского IT-директора какого-нибудь крупного добывающего холдинга. Моя зарплата - втрое меньше. Кроме того, на неё сильно влияют показатели KPI как, впрочем, у всего менеджмента "ОДК-УМПО".

- Как вы планируете развивать IT отрасль на УМПО?

- Как и любой другой "айтишник" на подобном заводе буду заниматься системной интеграцией, обновлять парк ПК, серверное и сетевое оборудование, развивать САПР, АСУП, АСУТП и привлекать новые технологии. Я хочу, чтобы завод был современным и оснащённым продвинутой техникой. Также буду следовать стратегии развития IT во всём холдинге ПАО "ОДК".

- Как ваша семья, ваша жена отреагировали на такое решение - переехать в Уфу?

- Жена моя родом из Уфы, у неё здесь живут родители и друзья, поэтому она даже обрадовалась, что возвращается обратно.