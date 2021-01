За пять санкционных лет бюджет страны получил 17 трлн рублей от “Роснефти”

Доля «Роснефти» в общероссийской отрасли нефтедобычи составила 40%, или 230 млн тонн, а также 6% мировой добычи. В течение двадцати лет объемы добычи компании увеличились почти в двадцать раз.

Вместе с тем усиленная санкционная политика не явилась препятствием для того, чтобы компания стала одним из ведущих игроков мирового нефтегазового рынка. Oilcapital.ru пишет, что за последние двадцать лет доходная часть «Роснефти» возросла более чем в 115 раз, а мультипликативный эффект от инвестиционных программ компании преодолел порог в четырнадцать триллионов рублей. В настоящее время на долю «Роснефти» приходится тридцать пять процентов прироста добычи в России, более семидесяти пяти процентов — в Восточной Сибири. В разработку успешно ввели семнадцать крупных локаций. В несколько сотен раз возросли и финансовые налоговые отчисления в бюджет РФ. Если в конце девяностых налоговые поступления от компании каждый год составляли восемь миллиардов рублей, то в 2019 году эта цифра была равна трем с половиной триллионов рублей — пятая часть доходов федерального бюджета. «Роснефть» за прошедшие десять лет заплатила более двадцати шести триллионов рублей налогов, дивидендов и средств от приватизации, что сопоставимо с расходами на нацоборону (двадцать пять триллионов рублей) и в два раза превышает соцрасходы. Помимо этого, с 2014 года компания привлекла в страну двадцать пять миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Вместе с тем за пятилетний период «Роснефть» стала единственной из крупнейших международных нефтегазовых компаний с увеличенной капитализацией при резком снижении цен на нефть Urals. За счет увеличения прибыли и контроля над расходами показатель EBITDA «Роснефти» в третьем квартале прошлого года составил 366 миллиардов рублей, преодолев на восемнадцать процентов пороговое значение докризисного первого квартала. Уже сейчас можно сказать, что динамика акций компании в серьезной мере опережает динамику российских конкурентов. Котировки «Роснефти» полностью восстановились до уровня начала года. Отмечается, что пандемия и ограничения ОПЕК+ не помешали «Роснефти» направить на выплату дивидендов половину чистой прибыли, заплатив по итогам первого полугодия прошлого года рекордные дивиденды в размере 18,07 руб. (354,1 млрд руб. всего).

