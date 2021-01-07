За пять санкционных лет бюджет страны получил 17 трлн рублей от “Роснефти”

Oilcapital.ru пишет, что за последние двадцать лет доходная часть «Роснефти» возросла более чем в 115 раз, а мультипликативный эффект от инвестиционных программ компании преодолел порог в четырнадцать триллионов рублей. В настоящее время на долю «Роснефти» приходится тридцать пять процентов прироста добычи в России, более семидесяти пяти процентов — в Восточной Сибири. В разработку успешно ввели семнадцать крупных локаций.