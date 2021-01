За год Башкирию покинуло 103 тысячи человек

Башстат опубликовал миграционные данные за 2020 год. По данным ведомства, с января по октябрь республику покинули 103 253 человека.

Это на 18 091 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Однако тогда в регион прибыло более 117 тысяч, а в 2020-м — всего 101 тысяча. Таким образом миграционная убыль за прошедший год составила 2040 человек. Большинство (около 95 тысяч) перемещалось в пределах России. Среди других стран в топ-3 популярных направлений вошли Узбекистан (1686 человек), Таджикистан (1281 человек) и Казахстан (666 человек). Подробнее с миграционными показателями можно ознакомиться в документе, опубликованным на сайте Башстата.

