За год Башкирию покинуло 103 тысячи человек

За год Башкирию покинуло 103 тысячи человек

Вчера, 12:36ОбществоАнтон СеливерстовPhoto: pixabay.com
Башстат опубликовал миграционные данные за 2020 год. По данным ведомства, с января по октябрь республику покинули 103 253 человека.

Это на 18 091 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Однако тогда в регион прибыло более 117 тысяч, а в 2020-м — всего 101 тысяча. Таким образом миграционная убыль за прошедший год составила 2040 человек.

Большинство (около 95 тысяч) перемещалось в пределах России. Среди других стран в топ-3 популярных направлений вошли Узбекистан (1686 человек), Таджикистан (1281 человек) и Казахстан (666 человек).

Подробнее с миграционными показателями можно ознакомиться в документе, опубликованным на сайте Башстата.

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