В 2020 году ВИЧ-инфекцию выявили у 1 977 жителей Башкирии, сообщает UfaTime со ссылкой на Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

По данным ведомства, большинство инфицированных (58,4%) — мужчины. При этом в сравнении с 2019 годом уровень заболеваемости снизился на 26,9%. Ранее глава центра Рафаэль Яппаров назвал районы Башкирии с самыми высокими показателями инфицирования ВИЧ. В лидеры попали Кумертау, Салават и Стерлитамак.

