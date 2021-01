9 января в Бирске пройдёт фестиваль пельменей. Он состоится на Октябрьской площади в 11-00.

Как заявляют организаторы, на фестивале представят кулинарные традиции и достижения местных производителей. Будет проведена дегустация и конкурсы. Фестиваль проводится второй раз. В феврале 2020 года года его, по подсчётам организаторов, посетилои более тысячи гостей.

