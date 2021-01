За минвушие сутки 165 жителей Башкирии заразились коронавирусом и трое умерло, сообщает оперативный штаб республики сегодня, 7 января.

Всего с начала пандемии зараженных в Башкирии — 20242 человека. Вылечились 15335 человек, из них 41 — за минувшие сутки. Общее число погибших из-за эпидемии, по новым данным, составляет 152 человека.

