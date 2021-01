В Уфе резко похолодает, сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, после январских праздников в столицу республики придут морозы: 11 января температура составит -5…-7 градусов по Цельсию, но уже на следующий день понизится до -15…-17 градусов, а ночью может достигнуть -24 градусов.

