В Башкирии не хватает анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, инфекционистов и неврологов, сообщает UfaTime со ссылкой на министерство здравоохранения республики. Эти специальности оказались самыми дефицитными в регионе.

Всего, по данным ведомства за девять месяцев 2020 года, в Башкирии, 14444 врача, а также 36 868 медсестёр и фельдшеров. Средний возраст медиков — 36 лет. В 2020 году по программе добора дефицитных кадров республика пополнилась 143 медиками, которым за переезд в населенные пункты, где не хватает специалистов узкого профили, предложили миллион рублей.

