В Уфе стали известны подробности смертельного ДТП из-за отсутствия тротуара

В результате столкновения 79-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Как сообщает главный госавоинспектор РБ Динар Гильмутлинов в своем блоге, 76-летний мужчина с тяжёлыми травмами был госпитализирован, но скончался в больнице. Начато разбирательство.