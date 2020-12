В Уфе стали известны подробности смертельного ДТП из-за отсутствия тротуара

Количество жертв аварии выросло до двух человек

Авария произошла утром 5 декабря на ул. Сельская Богородская. Как ранее сообщал Mkset, 28-летний водитель «Hyundai Elantra», который направлялся со стороны мкр. Инорс в сторону улицы Жукова, сбил двух пешеходов. В результате столкновения 79-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Как сообщает главный госавоинспектор РБ Динар Гильмутлинов в своем блоге, 76-летний мужчина с тяжёлыми травмами был госпитализирован, но скончался в больнице. Начато разбирательство. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 2600 нарушений ПДД, задержаны 63 нетрезвых водителя. Всего зарегистрировано 6 ДТП, в которых 5 человек погибли и 6 получили травмы различной степени тяжести.

